ВСУ обстреляли районы Донецка 14 натовскими снарядами

ВСУ и украинские националисты за полчаса обстреляли несколько районов Донецка 14 боеприпасами. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
ВСУ и украинские националисты за полчаса обстреляли несколько районов Донецка 14 боеприпасами. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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