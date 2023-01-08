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ВСУ обстреляли районы Донецка 14 натовскими снарядами

ВСУ и украинские националисты за полчаса обстреляли несколько районов Донецка 14 боеприпасами. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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