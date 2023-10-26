Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

72 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Петербурге пройдёт Всероссийский фестиваль людей маленького роста

В Петербурге пройдёт Всероссийский фестиваль людей маленького роста

27 октября в Петербурге пройдёт Всероссийский фестиваль людей маленького роста. Октябрь – месяц осведомлённости о людях, кто столкнулся с ахондроплазией – генетическим заболеванием, из-за которого человек во взрослом возрасте не вырастает выше 125–130 см.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх