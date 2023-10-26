27 октября в Петербурге пройдёт Всероссийский фестиваль людей маленького роста. Октябрь – месяц осведомлённости о людях, кто столкнулся с ахондроплазией – генетическим заболеванием, из-за которого человек во взрослом возрасте не вырастает выше 125–130 см.
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