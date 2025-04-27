Судья Дэвид Гатри: «Фол на Тиме Хардуэе-младшем должен был быть зафиксирован»

«Во время игры было решено, что Джош Харт сыграл в защите по правилам. Во время просмотра видео после матча мы заметили, что Харт совершил физический контакт, который оказал небольшое влияние на Хардуэя-младшего, и фол должен был быть зафиксирован», – заявил судья.