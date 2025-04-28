Владимир Рогов: 51 дрон за пару часов. ПВО России уничтожила 51 вражеский беспилотник самолётного типа с 20.20 до 23.00, сообщили в Миноборон - 40 БпЛА уничтожены над Курской

51 дрон за пару часовПВО России уничтожила 51 вражеский беспилотник самолётного типа с 20.20 до 23.00, сообщили в Миноборон- 40 БпЛА уничтожены над Курской,- 5 - над Орловской областью,- 2 - над Крымом,- 3 - над Чёрным морем,- 1 дрон - над Белгородской областью.