Педиатр Тур рассказала о причинах болезненности детей

Согласно мнению врача-педиатра, психолога и психосоматолога Екатерины Тур, частая заболеваемость у детей не всегда связана со слабым иммунитетом или другими проблемами со здоровьем.
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