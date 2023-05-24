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Педиатр Тур рассказала о причинах болезненности детей

Педиатр Тур рассказала о причинах болезненности детей

Согласно мнению врача-педиатра, психолога и психосоматолога Екатерины Тур, частая заболеваемость у детей не всегда связана со слабым иммунитетом или другими проблемами со здоровьем.

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