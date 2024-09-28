В Тамбовском округе обострилась ситуация с отсутствием дороги к жилым домам

Ранее к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину обратились жители села Большая Липовица Тамбовского округа по вопросу транспортной доступности улицы Малая Липовица, а также освещения.
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