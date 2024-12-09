Известного рэпера обвинили в изнасиловании девочки-подростка

Женщина, которая утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны магната хип-хопа Шона “Дидди” Комбса, внесла изменения в свой иск, включив в него утверждения о том, что на той же вечеринке на нее – в то время совсем еще девочку – также напал известный рэпер Джей-Зи.