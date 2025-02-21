В Перми директора УК осудили за гибель ребенка из-за нечищенной крыши

ПЕРМЬ, 21 февраля, ФедералПресс. В Свердловском районном суде Перми огласили приговор бывшему директору управляющей компании, по вине которого почти два года назад случилась трагедия, когда с крыши дома на девочку обрушилась глыба снега.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии