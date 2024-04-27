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Глава РПЛ Алаев: «Надеюсь, Промес сможет играть в футбол. Но если человек осужден – моя позиция неизменна»

«Мы со «Спартаком» всегда на связи по всем вопросам. У них работает команда юристов. Если потребуется помощь РПЛ, то 24 на 7 по всем вопросам мы готовы.

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