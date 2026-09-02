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Газета.ру

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Медведеву не засчитали очко во время матча из-за сидящих на сетке воробьев

Медведеву не засчитали очко во время матча из-за сидящих на сетке воробьев

Судья на вышке не засчитал очко первой ракетке России Даниилу Медведеву после выигранного розыгрыша во время матча второго круга Открытого чемпионата США против американца Себастьяна Горзни.

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