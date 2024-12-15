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Плющев о матче «России 25» с Казахстаном: «У охотников есть выражение: «Ободранный кот всегда опасен!» Не думаю, что наших ребят ждет легкая прогулка»

«У охотников есть выражение: «Ободранный кот всегда опасен!» Когда команда проигрывает две игры подряд, в последней хочется себя реабилитировать.

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