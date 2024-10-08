957-й день спецоперации: новости СВО от 8 октября 2024. Карта боевых действий на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка

ФОТО: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ MIL.RU Российские силы продолжают наступление на различных фронтах, нанося удары по позициям ВСУ, включая авиационные атаки на Херсон и удары по мостам и переправам на Купянском направлении.