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Газета.ру

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IRIB: КСИР нанес удар по шести нефтяным танкерам в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаках на три судна, связанных с США, и три нефтяных танкера, следовавших по несанкционированным маршрутам в Ормузском проливе.

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