В Свердловской области ожидаются дождливые выходные и сильные ливни

В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и крупный град. По прогнозам Уральского гидрометцентра, 27 июля в отдельных районах региона возможны сильные дожди, а 28 июля - сильные и очень сильные осадки в виде града.