Ушаков: Путин сказал Трампу, что могли бы сделать США для урегулирования на Украине

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом поделился мнением о том, что реально могла бы сделать американская сторона для скорейшего завершения военных действий на Украине.
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