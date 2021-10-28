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Новым депутатом Заксобрания Новосибирской области стал Александр Тепляков

Новым депутатом Заксобрания Новосибирской области стал Александр Тепляков

28 октября, в ходе очередной сессии Заксобрания Новосибирской области стало известно, что после ухода в Госдуму Александра Аксёненко его депутатский мандат в региональном парламенте получит глава «Новосибирской продовольственной корпорации».

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