Новым депутатом Заксобрания Новосибирской области стал Александр Тепляков

28 октября, в ходе очередной сессии Заксобрания Новосибирской области стало известно, что после ухода в Госдуму Александра Аксёненко его депутатский мандат в региональном парламенте получит глава «Новосибирской продовольственной корпорации».
28 октября, в ходе очередной сессии Заксобрания Новосибирской области стало известно, что после ухода в Госдуму Александра Аксёненко его депутатский мандат в региональном парламенте получит глава «Новосибирской продовольственной корпорации».
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