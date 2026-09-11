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Царьград

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ВТБ ускоряет продажу «Росгосстраха»

ВТБ ускоряет продажу «Росгосстраха»

ВТБ с высокой вероятностью продаст «Росгосстрах» до конца 2026 года. Одним из факторов, ускоряющих сделку, становится новый норматив Банка России, который с апреля 2027 года усилит требования к вложениям банков в непрофильные и низколиквидные активы.

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