ВТБ ускоряет продажу «Росгосстраха»

ВТБ с высокой вероятностью продаст «Росгосстрах» до конца 2026 года. Одним из факторов, ускоряющих сделку, становится новый норматив Банка России, который с апреля 2027 года усилит требования к вложениям банков в непрофильные и низколиквидные активы.