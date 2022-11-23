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Ротенберг о 81-м номере Попугаева: «Я играю под ним, когда есть возможность. Возможно, тут есть связь, но лучше спросить у Никиты»

Роман Ротенберг высказался о том, как Никита Попугаев вписался в состав СКА.  В 2 матчах за клуб из Санкт-Петербурга экс-форвард «Сочи» не набрал очков.

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