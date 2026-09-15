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Трещина на лобовом: спасаем стекло без замены

Трещина на лобовом: спасаем стекло без замены

Повреждения лобового стекла могут проявляться в виде трещин, сколов и даже пробоин. Порой это происходит из-за резкого перепада температур, например, когда в разогретом салоне включают кондиционер.

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