Эксперт Гудимова: вместо привычных чипсов присмотритесь к чипсам из фруктов и овощей

Одним из ярких трендов последних лет на рынке здорового питания стал так называемый полезный фастфуд — снеки для перекуса «на ходу» или вне дома с более натуральными и качественными составами, рассказала «Газете.
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