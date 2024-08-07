Режим ЧС ввели в Курской области после нападения ВСУ

В приграничных районах Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка. С целью ликвидации последствий нападения на регион со стороны военных Украины со среды, 7 августа, в области введен режим чрезвычайной ситуации.
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