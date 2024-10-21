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Социальные объекты Владивостока начали подключать к теплу

Социальные объекты Владивостока начали подключать к теплу

Во Владивостоке тепло начало поступать в социальные учреждения, сообщает PRIMRPESS. На утро 21 октября, по данным городского управления по вопросам топливно-энергетического комплекса, к теплоснабжению подключено почти 70 % детских садов .

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