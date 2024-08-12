В Сургутском кардиоцентре вспышка острой кишечной инфекции: отравилась почти сотня пациентов

Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов БУ ХМАО «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», говорится в сообщении регионального Департамента здравоохранения.
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