Что-то происходит в Иране, цепь событий на это указывает: Представитель Ирана в ООН: Любое нападение Америки на территориальную целостность Ирана будет иметь катастрофические последствия для Соединенных Штатов.
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