21‑й пакет антироссийских санкций ЕС может быть не одобрен – Euractiv

В ЕС признали, что новый пакет антироссийских санкций может быть не одобрен, пишет издание Euractiv. Источник фото: AP Photo / Virginia Mayo «Один из высокопоставленных дипломатов ЕС заявил, что переговоры продолжаются и что пакет все еще может не быть одобрен», – говорится в публикации.