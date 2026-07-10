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21‑й пакет антироссийских санкций ЕС может быть не одобрен – Euractiv

21‑й пакет антироссийских санкций ЕС может быть не одобрен – Euractiv

В ЕС признали, что новый пакет антироссийских санкций может быть не одобрен, пишет издание Euractiv. Источник фото: AP Photo / Virginia Mayo «Один из высокопоставленных дипломатов ЕС заявил, что переговоры продолжаются и что пакет все еще может не быть одобрен», – говорится в публикации.

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