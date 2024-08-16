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В прогрессе переговоров: в Израиле говорят о подвижках в диалоге по Газе

В прогрессе переговоров: в Израиле говорят о подвижках в диалоге по Газе

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и возврате заложников были продлены еще на один день, поскольку 15 августа был достигнут определенный прогресс, сообщил «Известиям» советник премьер-министра Израиля.

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