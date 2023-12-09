Женщина с ребенком пострадали в аварии в Уссурийске

В Уссурийске в среду, 6 декабря, с места аварии на улице Ермакова скорая помощь забрала с травмами женщину-водителя, у ее ребенка, который находился на заднем пассажирском месте, врачи диагностировали ушибы, сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД города.