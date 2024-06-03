Оппозиция Армении собралась у здания Следственного комитета, где озвучила своё первое требование

Баграт Галстанян добивается встречи с главой СК Аргишти Кярамяном, полиция этому всячески препятствуетВ эти минуты сторонники движения "Тавуш во имя родины" проводят митинг у здания Следственного комитета Армении.
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