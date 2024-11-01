Трамп заявил о желании видеть Маска и Кеннеди-младшего в своей администрации

Кандидат в президенты США Дональд Трампа рассчитывает назначить миллиардера Илона Маска и бывшего независимого кандидата на выборах Роберта Кеннеди-младшего на влиятельные должности в будущей администрации в случае победы.
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