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Военное обозрение

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«Легитимный»: Россия поменяла тактику применения дронов-камикадзе, перейдя к массированным ударам по отдельным городам Украины

«Легитимный»: Россия поменяла тактику применения дронов-камикадзе, перейдя к массированным ударам по отдельным городам Украины

Теперь дроны атакуют цели в отдельно взятом районе, а не по всей территории Украины.

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