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Ученый предрек Индии неизбежное начало очередной волны COVID-19

Ученый предрек Индии неизбежное начало очередной волны COVID-19

МОСКВА, 20 июня/ Радио Sputnik. Новый период подъема заболеваемости по коронавирусу в Индии может начаться через два месяца или чуть позднее этого срока, считает директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия, передает РИА Новости.

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