Ученый предрек Индии неизбежное начало очередной волны COVID-19

МОСКВА, 20 июня/ Радио Sputnik. Новый период подъема заболеваемости по коронавирусу в Индии может начаться через два месяца или чуть позднее этого срока, считает директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия, передает РИА Новости.