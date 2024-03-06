Тут у нас народ красивые фоточки постил и Северному Сиянию в широтах ниже обычных радовался: хорошо ведь, и ехать далеко не надо, и мерзнуть, и жить в условиях полярной ночи, а выел на улицу, и вот она — красота природная, явления физики, данное нам в зрительных ощущениях! Но некоторые особо бдительные депутаты, чьи мысли могут […] Сообщение И что же это над ними расспыляют такое? появились сначала на Дзен дневник.