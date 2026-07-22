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Царьград

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Минобороны РФ установило контроль над Артельным в Харьковской области

Минобороны РФ установило контроль над Артельным в Харьковской области

Военнослужащие группировки "Север" из 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 11-го танкового полка установили контроль над Артельным в Харьковской области.

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