Samsung просто экономит или действительно заботится об окружающей среде? В Южной Корее смартфоны Galaxy S22 поставляются без защитной плёнки

Компания Samsung собирается постепенно отказываться от защитной плёнки на экранах своих смартфонов. Линейка Galaxy S22 уже распространяется по миру, и в большинстве стран эти смартфоны поставляются уже с наклеенной на заводе защитной плёнкой на дисплее.
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