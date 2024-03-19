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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Константин Кольцов скончался в США в возрасте 42 лет. Тренер «Салавата» приехал в Майами к Арине Соболенко

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики.

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