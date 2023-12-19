В брянской деревне 62-летний водитель сбил 13-летнюю девочку и скрылся

По предварительной информации, 62-летний водитель Лады допустил наезд на 13-летнюю девочку, которая двигалась в попутном направлении по левому краю проезжей части по ходу движения транспортного средства, - рассказали 19 декабря в пресс-службе УГИБ .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии