Почему местные жители не верят официальной версии? Под Краснодаром в посёлке Яблоновский взрыв разрушил дом полностью, под завалами нашли тело

Почему местные жители не верят официальной версии? Под Краснодаром в посёлке Яблоновский взрыв разрушил дом полностью, под завалами нашли телоПод Краснодаром в посёлке Яблоновский (Тахтамукайский район) на улице Андрухаева в частном жилом доме произошёл сильный взрыв.
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