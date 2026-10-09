Почему местные жители не верят официальной версии? Под Краснодаром в посёлке Яблоновский взрыв разрушил дом полностью, под завалами нашли тело

Почему местные жители не верят официальной версии? Под Краснодаром в посёлке Яблоновский взрыв разрушил дом полностью, под завалами нашли телоПод Краснодаром в посёлке Яблоновский (Тахтамукайский район) на улице Андрухаева в частном жилом доме произошёл сильный взрыв.