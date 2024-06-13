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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси о шансе сыграть на рекордном 6-м ЧМ: «Я никогда не придавал значения рекордам. Я не поеду на ЧМ-2026 только ради этого»

Нападающего сборной Аргентины спросили, имеет ли для него значение то, что ЧМ-2026 может стать для него шестым.

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