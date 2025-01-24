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Часть гарнизона ВСУ в Великой Новоселке полностью окружена войсками России

Часть гарнизона ВСУ в Великой Новоселке полностью окружена войсками России

Владимир Рогов сообщил об окружении части гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки на западе ДНР.

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