Все идет к тому, что спортсмены из России не примут разрешение МОК и не поедут на Игры-2024 в Париж

фото с сайта eva.ru 3 дня назад 918 прочитали Не только нашим каналом была уже высказана мысль о том, что разрешение МОК на участие российских спортсменов в Играх-2024 больше похожа на брошенную собаке кость – условия выступления крайне неприемлемые и не могут быть приняты.
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