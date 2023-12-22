Все идет к тому, что спортсмены из России не примут разрешение МОК и не поедут на Игры-2024 в Париж

фото с сайта eva.ru 3 дня назад 918 прочитали Не только нашим каналом была уже высказана мысль о том, что разрешение МОК на участие российских спортсменов в Играх-2024 больше похожа на брошенную собаке кость – условия выступления крайне неприемлемые и не могут быть приняты.