Полковник Макгрегор: Россия выигрывает в конфликте на Украине

Отставной полковник Макгрегор заявил об истощении ВСУ и утрате благосклонности Москвы к Вашингтону.Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор сделал резонансное заявление о ходе военного конфликта на Украине.