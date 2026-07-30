Отставной полковник Макгрегор заявил об истощении ВСУ и утрате благосклонности Москвы к Вашингтону.Бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор сделал резонансное заявление о ходе военного конфликта на Украине.
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