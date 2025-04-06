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Царьград

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США и Саудовская Аравия готовят наземную операцию в Йемене против мятежников

США и Саудовская Аравия готовят наземную операцию в Йемене против мятежников

США и Саудовская Аравия планируют наземную операцию в Йемене для борьбы с мятежниками-хуситами. Контроль над стратегическими точками, такими как Сана и Ходейда, остается под угрозой.

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Комментарии
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Александр Денисов
Вот как это саудиты не боятся за свою нефтеперегонку... память короткая..., а там уже прилетало...
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19 час.
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