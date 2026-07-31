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ПВО нет, сопротивления нет: Иран добивает базу Пятого Флота ВМС США в Бахрейне

ПВО нет, сопротивления нет: Иран добивает базу Пятого Флота ВМС США в Бахрейне

      Вы могли бы себе представить подобное хотя бы год назад? За последние полгода в странах-монархиях Персидского залива были введены поистине драконовские законы за публикацию фото и видео иранских ударов, или работы противовоздушной обороны.

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Комментарии
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Валерий
Дай то бог !!!
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1 м.
Miha52 Новик Михаил
Наблюдение за войнами требует крепких нервов и лошадиного терпения. ибо обстановка может меняться ежечасно и если всякий раз слишком бурно реагировать в плане эмоций, не доживешь до конца боевых действий.
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1 м.
Сергей Лазарев
Никогда.                                                                                                            Слушайте Главнокомандующего, а он  очень тонко на это намекнул.))                    За эту часть, страны выкопавшей черное море, будут драться шакалы европы и конечно наши &quot;большие&quot; друзья, правда в прошлом -               это Румыния - страна римлян, Трансильвании, Дракулы — Влада III Цепеша,                                                                                                                      Польша - Польска от можа до можа» страна великих лыцарей, шляхты (Пан Володыевский и А. Кмициц, правда скурпулезно выписанная пером великого Генриха Синкевичем) и большуших друзей украины ,                  Венгрия - Ференц II Ракоци — участник Освободительной войны начала XVIII века,                                                                                                  и возможно, немножко даже Балгария, наши &quot;братушки&quot; и все в месте будет воистину эпическим сражением за западную часть укропии.                                                                                                                                               Это великий замысел мастера политических шахмат ВВП.                              И честно, я даже не знаю будем ли мы смеяться или будем плакать.                                               Наш мир стремительно рушится.............                                             И Храни Нас Господи.
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1 м.