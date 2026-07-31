ПВО нет, сопротивления нет: Иран добивает базу Пятого Флота ВМС США в Бахрейне

Сергей Лазарев

Никогда. Слушайте Главнокомандующего, а он очень тонко на это намекнул.)) За эту часть, страны выкопавшей черное море, будут драться шакалы европы и конечно наши "большие" друзья, правда в прошлом - это Румыния - страна римлян, Трансильвании, Дракулы — Влада III Цепеша, Польша - Польска от можа до можа» страна великих лыцарей, шляхты (Пан Володыевский и А. Кмициц, правда скурпулезно выписанная пером великого Генриха Синкевичем) и большуших друзей украины , Венгрия - Ференц II Ракоци — участник Освободительной войны начала XVIII века, и возможно, немножко даже Балгария, наши "братушки" и все в месте будет воистину эпическим сражением за западную часть укропии. Это великий замысел мастера политических шахмат ВВП. И честно, я даже не знаю будем ли мы смеяться или будем плакать. Наш мир стремительно рушится............. И Храни Нас Господи.