Вы могли бы себе представить подобное хотя бы год назад? За последние полгода в странах-монархиях Персидского залива были введены поистине драконовские законы за публикацию фото и видео иранских ударов, или работы противовоздушной обороны.
ПВО нет, сопротивления нет: Иран добивает базу Пятого Флота ВМС США в Бахрейне
Комментарии
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Валерий
Дай то бог !!!
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1 м.
Miha52 Новик Михаил
Наблюдение за войнами требует крепких нервов и лошадиного терпения. ибо обстановка может меняться ежечасно и если всякий раз слишком бурно реагировать в плане эмоций, не доживешь до конца боевых действий.
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1 м.
Сергей Лазарев
Никогда. Слушайте Главнокомандующего, а он очень тонко на это намекнул.)) За эту часть, страны выкопавшей черное море, будут драться шакалы европы и конечно наши "большие" друзья, правда в прошлом - это Румыния - страна римлян, Трансильвании, Дракулы — Влада III Цепеша, Польша - Польска от можа до можа» страна великих лыцарей, шляхты (Пан Володыевский и А. Кмициц, правда скурпулезно выписанная пером великого Генриха Синкевичем) и большуших друзей украины , Венгрия - Ференц II Ракоци — участник Освободительной войны начала XVIII века, и возможно, немножко даже Балгария, наши "братушки" и все в месте будет воистину эпическим сражением за западную часть укропии. Это великий замысел мастера политических шахмат ВВП. И честно, я даже не знаю будем ли мы смеяться или будем плакать. Наш мир стремительно рушится............. И Храни Нас Господи.
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1 м.
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