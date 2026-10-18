Число мирных жителей, пострадавших из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область, выросло до 10. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет по здравоохранению региона.
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