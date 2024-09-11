Взрыв у базы Росгвардии в Екатеринбурге: диверсанты, теракт Киева?

Мощный взрыв прогремел рядом с воинской частью в Екатеринбурге. Что там произошло, много ли жертв, удалось ли поймать исполнителей, было ли это диверсией или терактом со стороны Украины? Где произошел взрыв в Екатеринбурге Антитеррористическая комиссия Свердловской области в своем Telegram-канале сообщила о взрыве в жилом районе ВИЗ в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.