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ПОКАЗЫВАЕМ НА ПАЛЬЦАХ: КАК ВОРОВАЛ И ПОЧЕМУ УБЕЖАЛ ЧУБАЙС

ПОКАЗЫВАЕМ НА ПАЛЬЦАХ: КАК ВОРОВАЛ И ПОЧЕМУ УБЕЖАЛ ЧУБАЙС

Госкорпорация Роснано, которой руководил покинувший Россию после начала СВО Анатолий Чубайс, обросла такими долгами, что не в состоянии погасить их за счёт собственных средств.

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Комментарии
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Strannik Mr
Нет, ему надо сделать глубокий массаж, вырезав аккуратно яйца и душить, душить и душить....
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13 час.
Марина Петрова
Очередная ошибка наших властей- прекрасно зная о том, что творится в Роснано, выпускают из страны главного экономического преступника с награбленными средствами. Как можно это назвать, как не преступлением против страны и народа. И не надо говорить, что не знали ничего и опять нас обманули. Нельзя держать народ за идиотов. Сначала дают наворовать, потом перевести средства за границу, и наконец спокойно выпускают самого вора. Когда же наконец закончится этот беспредел?
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13 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Главный вопрос: почему отпустили с миром? И с деньгами? - не на подаяния же он сейчас живёт!..
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13 час.

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