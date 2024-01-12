ПОКАЗЫВАЕМ НА ПАЛЬЦАХ: КАК ВОРОВАЛ И ПОЧЕМУ УБЕЖАЛ ЧУБАЙС

Марина Петрова

Очередная ошибка наших властей- прекрасно зная о том, что творится в Роснано, выпускают из страны главного экономического преступника с награбленными средствами. Как можно это назвать, как не преступлением против страны и народа. И не надо говорить, что не знали ничего и опять нас обманули. Нельзя держать народ за идиотов. Сначала дают наворовать, потом перевести средства за границу, и наконец спокойно выпускают самого вора. Когда же наконец закончится этот беспредел?