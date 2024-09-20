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Прокуратура начала проверку из-за аварии на котельной в Могоче

Прокуратура начала проверку из-за аварии на котельной в Могоче

В Могоче сотрудники прокуратуры начали проверку по факту аварии на центральной котельной. В результате происшествия без тепла остались дома и соцобъекты, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

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