Прокуратура начала проверку из-за аварии на котельной в Могоче

В Могоче сотрудники прокуратуры начали проверку по факту аварии на центральной котельной. В результате происшествия без тепла остались дома и соцобъекты, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
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