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Петербургский артист Михаил Боярский готовится завершить карьеру

Актер и музыкант заявил, что ему больше нравится сидеть дома и играть с внуками. Народный артист РСФСР, уроженец Петербурга Михаил Боярский заявил 13 марта в эфире программе Пятого канала «Светская хроника», что хочет завершить свою творческую карьеру.

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