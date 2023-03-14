Петербургский артист Михаил Боярский готовится завершить карьеру

Актер и музыкант заявил, что ему больше нравится сидеть дома и играть с внуками. Народный артист РСФСР, уроженец Петербурга Михаил Боярский заявил 13 марта в эфире программе Пятого канала «Светская хроника», что хочет завершить свою творческую карьеру.
Популярные статьи
- «Откровенная дискриминация»: сотни медсестер Боткинской больницы устроили бунт из-за нечестных выплат
- «Ноги расползаются»: новый снегопад налетел на Петербург 8 марта, но ватные коммунальщики не спешат с уборкой
- «Радушно приняли в европейскую семью»: Польша отказалась выдавать России убийцу петербуржца
Свежие комментарии