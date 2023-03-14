Петербургский артист Михаил Боярский готовится завершить карьеру

Актер и музыкант заявил, что ему больше нравится сидеть дома и играть с внуками. Народный артист РСФСР, уроженец Петербурга Михаил Боярский заявил 13 марта в эфире программе Пятого канала «Светская хроника», что хочет завершить свою творческую карьеру.