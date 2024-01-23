Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

832 подписчика

Танкисты Южной группировки войск в ходе боев за освобождение Марьинки в ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ

Танкисты Южной группировки войск в ходе боев за освобождение Марьинки в ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ

За мужество, героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач на Марьинском направлении экипаж танка в полном составе был удостоен высоких государственных наград — орденов Мужества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх