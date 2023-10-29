Египет и США собрались расширить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Египет и США должны расширить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа в ближайшие дни, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 29 октября, сообщает сайт ведомства.
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